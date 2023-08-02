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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بسرقة محل مصوغات ذهبية في المنيا

سرقة كمية من المشغولات
سرقة كمية من المشغولات الذهبية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل محل مصوغات بالمنيا.
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا من (عامل بمحل لتجارة المصوغات الذهبية ، مقيم بدائرة المركز) بأنه أثناء تواجده بالمحل عمله، حضر إليه (شخصان، وسيدة) وطلبوا منه شراء بعض المصوغات الذهبية وعقب قيامه بإحضارها غافلوه وقاموا بالتعدى عليه بالضرب حتى أفقدوه الوعى وسرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية . 
 أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (أحد الأشخاص وزوجته ونجله وكريمته - مقيمون بدائرة المركز)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بالضرب كمية كبيرة سرقة كمية من المشغولات الذهبية