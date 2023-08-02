جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تغطي جميع المحافظات.. بالصور

نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى شهدت تسليم 90 مشروعًا تنمويًا و15 كشكا على الفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن مبادرة 600 ألف باب رزق، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وممثلي التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان ووزارة التضامن الاجتماعي والجهاز التنفيذي بالمحافظة بجانب عدد من المتطوعين، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكل محافظات الجمهورية.

كما قامت جمعية الأورمان الخيرية إحدى كيانات التحالف في حضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بتسليم أهالي قري اطواب وكفر ابجيج بمركز الواسطي وقرية بني عدي بمركز ناصر 131 منزلا بعد إعادة تأهيلها.

وفي محافظة الجيزة، قامت مؤسسة أبوالعينين بتكريم بطلة القوس والرمح الكفيفة منه الله عصام وتسليمها جميع الادوات الرياضية الخاصة باللعبة وقد سبق تكريم البطلة من الرئيس السيسي، على انجازاتها الرياضية حيث حصدت علي مدار تاريخها الرياضي 12 ميدالية ذهبية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

ويُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

