تعرف على أول 10 جولات لليفربول فى البريميرليج

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، يوم الجمعة الموافق 11 من أغسطس الجارى، نحو المملكة المتحده "إنجلترا"، لمتابعة انطلاق الدورى الإنجليزى الممتاز 2023 / 2024 "البريميرليج".

وتفتتح المسابقة بمواجهة مانشستر سيتى حامل لقب النسخة الأخيرة على حساب غريمه التقليدى ليفربول، بمواجهة نظيره بيرنلي المتأهل حديثًا إلى الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويصطدم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، بمواجهات قوية خلال الـ 10 جولات الأولى بالبريميرليج، ولا سيما الجولة الأولى والتى تعد هى الأقوى فيهم، عندما يلتقى يوم 13 من أغسطس الجارى بنظيره تشيلسى.

وجاءت الـ 10 مواجهات الأولى كالتالى:

- الأحد - 13 /8 تشيلسي × ليفربول

- السبت - 19 /8 ليفربول × بورنموث

- الأحد - 27 /8 نيوكاسل يونايتد × ليفربول

- الأحد - 3 /9 ليفربول × أستون فيلا

- السبت - 16 /9 وولفرهامبتون × ليفربول

- الأحد - 24 /9 ليفربول × وست هام يونايتد

- السبت - 30 /9 توتنهام هوتسبير × ليفربول

- السبت - 7 /10 برايتون × ليفربول

- السبت - 21 /10 ليفربول × إيفرتون

- السبت - 28 /10 ليفربول × نوتينغهام فورست