بالأسماء.. تنازل 9 مرشحين عن خوض انتخابات نقابة الأطباء الفرعية في الدقهلية

اعلن الدكتور أحمد عصام أمين عام نقابة الأطباء بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء تنازل 9 مرشحين عن خوض انتخابات النقابة للتجديد النصفي والمقرر لها أكتوبر المقبل.

وأضاف امين عام نقابة الأطباء في تصريحات صحفية، أن المرشحين المتنازلين عن الترشح لمقاعد نقابة أطباء الدقهلية 9 وذلك بعد وصول كافة التنازلات المقدمة باليد وكذلك المقدمة من خلال البريد السريع .

وتنازل عن الترشح كلًا من الدكتور أحمد علي والدكتور محمد فاروق العجمي، والدكتور محمد ياسين العطار، عن مقعد النقيب، والدكتور احمد عصام، والدكتورة مروة سامي، والدكتور محمد الشامى عن مقعد فوق السن.

وعن مقاعد تحت السن تنازل كلًا من الدكتورة ميرنا شفيق والدكتور أحمد البيلي والدكتور أحمد ناصر عن مقعد تحت السن.

وأوضح أن القائمة المهائبة للمرشحين تضم عدد 18 مرشح بعد قبول التنازلات على مقاعد التي سيجرى الانتخاب عليها وهي: النقيب، ومقعدين فوق السن، ومقعدين تحت السن.

وبذلك تصبح القائمة النهائية على مقعد النقيب: الدكتور علي توفيق والدكتور أسامة الشحات والدكتور يحيي الجوهرى والدكتور دعاء زكريا والدكتور سمير عطية وعلي مقعدى فوق السن الدكتورة عبير عبدالقادر والدكتور مصطفى محمود نبيه والدكتور محمد جاب الله واادكتور محمد فاروق العجمي والدكتورة أمل مصطفى والدكتور محمد ياسين العطار والدكتورة دعاء زكريا وعلى مقعدي تحت السن الدكتور محمد صلاح فتح الله والدكتور أحمد ابراهيم عياد ودكتور مأمون عيسى والدكتور فتحى غزى واادكتور أحمد المنير والدكتور إبراهيم حسن.