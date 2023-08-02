عاكسوا زوجته.. عاطلان يتخلصان من نجار بطلق ناري في الدقهلية

تكثف مباحث مركز شرطة مدنية النصر محافظة الدقهلية، جهودها لضبط المتورطين في واقعة قتل شاب في العقد الرابع من عمره بعد إطلاق النار عليه خلال جلوسه على مقهى بقرية ابوذكري على إثر خلافات سابقة بينهم، بعد قيام المتهمين بمعاكسة زوجة المجني عليه وحدوث خلافات سابقة وترصد المتهمين للمجني عليه عقب عودته من السفر.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز منية النصر من المستشفى المركزي، بوصول "محمد محمد عبد القادر علي"، ويبلغ من العمر 36 عامًا، مقيم بقرية أبو ذكري التابعة لدائرة المركز جثة هامدة مصابًا بطلق ناري.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "محمد عبدالقادر، ومصاب بطلق ناري بناحية الصدر.

ودلت التحريات أن المجني عليه كان جالسًا على إحدى المقاهي بالقرية واثناء تواجده فوجئ بالمتهمين أنه "محمد م.ع"، عاطل، و"السيد ح.ص"، مترصدين له وأطلقا عليه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش أودى بحياته في الحال، وفرا هاربين، وذلك على إثر خلافات قديمة بينهم بسبب معاكسة الجناه لزوجة المجنى عليه اثناء سفره منذ عامين وحدثت مشاجرة قديمه بينهم مما زرع فى نفوس الجناه الدافع للثآر منه.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر، والتصريح بالدفن عقب صدور قرار معاينة الطب الشرعي للجثمان، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.