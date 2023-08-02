بالفيديو.. باحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية: أقصى مدى لتخزين الأطعمة من 3 إلى 4 أشهر

كشفت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، عن المدة الزمنية التي يمكن فيها تخزين الطعام والفاكهة فيها.

وقالت "منال" في حوارها لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، إن أقصى مدة لتخزين الخضار من الفاكهة من 3-4 شهور، لأن بعد ذلك يحدث تغيرات في طعمها، واستمرار تخزين اللحوم والأسماك وتجميدها لفترة طويلة مع عدم التغليف الجيد ينتج عنه ما يسمى بحرق التجميد.

وتابعت، أن الأطعمة التي تفسد تمثل هدر في الطعام ويمثل عبء على ميزانية الأسرة، وقد تسبب مشكلات غذائية، منوهة بأن الأكلات متوفرة في كافة فصول السنة، موضحة أن الأكلات التي يتم شراؤها مجمدة من السوبر ماركت، لا بد من استخدامها بمجرد أن تفك التجميد ولا يجب تجميدها مرة أخرى.