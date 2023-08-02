مترقبًا اجتماع لجنة السياسات غدًا.. استقرار سوق الذهب والجرام يسجل 2155

أظهر سوق الذهب المحلي استقرار دون تغيرات تذكر في الأسعار وسط انتظار لما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي المصري يوم غد الخميس، بالإضافة إلى بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر نهاية الأسبوع وقد يؤثر على حركة الذهب العالمي بشكل كبير.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2155 جنيها للجرام دون تغير يذكر عن جلسة الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17240 جنيها.

وقال تقرير جول بيليون، إن الاستقرار الحالي في أسعار الذهب يرجع بشكل كبير إلى وفرة المعروض في الأسواق في الوقت الذي يشهد فيه الطلب تراجع ملحوظ خلال هذه الفترة، وهو ما يدفع أسعار الذهب إلى التحرك في نطاقات ضيقة وتجاهل التحركات الكبيرة التي نشهدها في الأسواق العالمية من وقت لآخر.

وعلى الرغم من تراجع الطلب على الذهب منذ بداية الربع الثالث من العام، إلا أن النصف الأول من 2023 شهد قفزات تاريخية في مشتريات المصريين من الذهب، فوفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي ارتفعت مشتريات الذهب في مصر بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام لتتجاوز 33.5 طن بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

والزيادة الكبيرة في مشتريات الذهب جاءت بقيادة ارتفاع مشتريات السبائك والعملات الذهبية بنسبة 173% لتصل إلى 18.6 طن مقارنة مع 6.8 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجع الطلب على المشغولات الذهبية خلال النصف الأول من العام بنسبة 8% لتصل إلى 14.8 طن مقارنة مع 16.1 طن في النصف الأول 2022.

والربع الثاني من عام 2023 شهد مشتريات من الذهب في مصر بواقع 17.3 طن ذهب مقابل 16.2 طن في الربع الأول، وارتفعت مشتريات السبائك خلال الربع الثاني إلى 10.4 طن مقابل 8.2 طن في الربع الأول.

أما عن سعر صرف الدولار في السوق الموازية فيشهد استقرار منذ فترة في ظل تراجع الطلب على الدولار وتصريحات الرئيس المصري بأن سعر الصرف أمن قومي، ولكن يتوقع البعض أن يشهد سعر الصرف تحرك خلال الفترة القادمة بالتزامن مش الشهادات الدولارية التي صدرت مؤخراً.

والتصريحات الأخيرة لرئيس بنك مصر أشار إلى أن هناك إقبالا ملحوظا على الشهادات الدولارية خاصة الشهادة ذات عائد 7% يصرف بالدولار كل 3 أشهر، وأشار الشهادات تعد بديل جيد للمواطنين الحائزين للدولار مع عدم قدرتهم على استثماره.

وفي سياق آخر، صدر عن البنك المركزي المصري بيانات تفيد تفاقم العجز في الأصول الأجنبية المصرية بنسبة 11% في يونيو الماضي على أساس شهري ليصل إلى سالب 27.1 مليار دولار مقارنة مع سالب 24.5 مليار دولار في مايو.

والمقصود بصافي الأصول الأجنبية هو أصول البنوك مقيمة بالعملة الصعبة مخصوم منها الالتزامات، ومعنى أن الناتج بالسالب أن الالتزامات تفوق الأصول وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في خروج أموال ساخنة بواقع 22 مليار دولار.

وتوقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

استطاعت منطقة الدعم التي تبدأ من المستوى 1940 دولار للأونصة وحتى 1930 دولار في أن توقف انخفاض أسعار الذهب يوم أمس حيث يجتمع في هذه المنطقة المتوسط المتحرك لـ 100 يوم ومستوى التصحيح 50% للموجة الصاعدة الرئيسية بالإضافة إلى خط الاتجاه الصاعد للموجة الصاعدة التي بدأت نهاية شهر أكتوبر 2022.

وذلك الانخفاض وصل بالذهب إلى المستوى السفلي لنطاق التداول الذي يسيطر على الذهب منذ 3 أسابيع.

وتراجع الذهب يوم أمس يظهر ضعف الزخم الإيجابي على المعدن النفيس وانتظار المستثمرين لحافز حقيقي لاستكمال الصعود، لهذا يبقى نتائج تقرير الوظائف بمثابة تحديد لمصير الذهب خلال الفترة القادمة.

ويذكر أن كسر منطقة المقاومة 1975 – 1985 دولارا للأونصة بنجاح يعد شرط أساسي لاستكمال الصعود واختبار المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب محليًا نجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 يستمر في الحركة في نطاقات ضيقة بين 2150 – 2175 جنيها للجرام وكسر هذه المنطقة لأسفل يفتح الباب لمناطق 2130 – 2120 جنيها للجرام والتي قد يراها البعض مناسبة للشراء.