مانشستر يونايتد يفتح خزائنه من أجل سفيان أمرابط

كشفت بعض التقارير الإنجليزية، عن سعى مانشستر يونايتد لجمع الأموال اللازمة، لتمويل صفقة ضم لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط، من فيورنتينا الإيطالى خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مانشستر يونايتد بدأ محادثات مع ريال سوسيداد الإسبانى، أمس الثلاثاء، بشأن بيع دوني فان دي بيك، كما ينتظر عرضًا محسنًا من جالطة سراي لبيع البرازيلي فريد.

وأضافت الصحيفة، أن ليدز يونايتد أظهر أيضًا اهتمامًا بالظهير براندون ويليامز، الذي يجد فرصًا محدودة في اللعب مع مانشستر يونايتد.

ولن يتبقى لدى المدرب إريك تين هاج الكثير من الأموال لتمويل الانتقالات الصيفية الخاصة به، مع قرب اكتمال صفقة شراء راسموس هويلوند البالغة 72 مليون جنيه إسترليني، وبالتالي سيحتاج إلى جمع الأموال من خلال مبيعات اللاعبين قبل تقديم عرض قيمته 30 مليون جنيه إسترليني لضم أمرابط.

وتم اعتبار فان دي بيك، فائضًا عن المتطلبات في مانشستر يونايتد، وسيسمح له النادي بالانتقال إلى فريق آخر مقابل حوالي 25 مليون جنيه إسترليني.

وعانى الهولندي من الإصابات الموسم الماضي، ولم يتمكن من المشاركة سوى في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وهناك مخاوف من قبل سوسيداد بشأن سجل إصابات اللاعب، لكنهم اختاروا رغم ذلك الدخول في محادثات مع يونايتد بشأن انتقال محتمل.

ويحرص جالطة سراي أيضًا على ضم البرازيلي فريد، بعد أن قوبل عرضه الأول بالرفض من قبل مانشستر يونايتد.