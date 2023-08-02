تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

تراجعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 4.6 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.182، تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 17,455.6 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.89%، ليغلق عند مستوى 3,505.13 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.86%، ليغلق عند مستوى 5,171.7 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.52% ليغلق عند 21,115.98 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.39%، ليغلق عند مستوى 7,304.12 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 2,909.13 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 2.1 مليون جنيه، 39 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 41.1 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.8 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 1.2 مليار سهم من خلال 82.2 ألف صفقة منفذة.