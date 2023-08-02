حركة تنقلات الشرطة بسوهاج.. محمد أبو ستيت رئيسا لمباحث طهطا وأحمد صابر للمراغة

اعتمد اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، حركة تنقلات لضباط الاقسام والمراكز الشرطية على مستوى مديرية أمن سوهاج وتضمنت الحركة تعيين المقدم اسلام عجاج، مفتش مباحث قسم أول وثان، والرائد هيثم الحجيرى مفتش مباحث الشرق، والمقدم أحمد المشنب مفتش مباحث قسم ومركز شرطة طهطا، وتعيين الرائد حسين فخرى رئيساً لمباحث مركز شرطة البلينا، والرائد ابراهيم صقر رئيساً لمباحث مركز شرطة اخميم، والرائد أحمد العمدة رئيساً لمباحث مركز شرطة المنشأة، والرائد محمد جادالله رئيساً لمباحث مركز شرطة جرجا، والرائد أحمد الكاشف رئيسا لمباحث ساقلته، والرائد أحمد الصاوى رئيساً لمباحث قسم شرطة جرجا، والرائد أحمد اسماعيل رئيساً لمباحث مركز شرطة الجزيرة، والرائد محمد شلبي رئيساً لمباحث قسم أول سوهاج، والرائد المزمل نافع رئيساً لمباحث شرطة مركز دار السلام، والرائد محمد حسان رئيساً لمباحث الكوثر، والرائد شريف عبدالمحسن رئيسا لمباحث قسم ثان سوهاج، والرائد احمد صابر رئيساً لمباحث مركز شرطة المراغة، والرائد محمود ذكى رئيساً لمباحث قسم شرطة طهطا، والرائد محمد صفوت رئيساً لمباحث مركز شرطة سوهاج الجديدة، الرائد أحمد أبو ستيت رئيساً لمباحث مركز شرطة طهطا، والرائد عمرو المدنى رئيس مباحث شرطة مركز جهينة، والرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث مركز شرطة طما.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اعتمد حركة التنقلات في صفوف جهاز الشرطة، وذلك إدراكاً لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وتهدف الحركة لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.

وجاء بحركة التنقلات السنوية ترقية اللواء محمود أبو عمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء محمد حسن طه على – مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن، واللواء أحمد جمال على جمال الدين، مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء محمد عبد الحميد الصاوى عمار – مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.

وشملت الحركة تصعيد اللواء شريف رؤوف زكى عبدالرازق– مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واللواء هشام سمير محمد حسام الدين – مساعد الوزير لمنطقة القناة، واللواء مهندس أحمد عدلى أحمد محمد – مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء بالحركة تعيين اللواء محمد مصطفى ضبش معوض – مدير أمن المنيا، واللواء محمود عبدالتواب محمود على هويدى – مدير أمن البحيرة، واللواء خالد محمد مختار عبد السلام سليمان – مدير أمن الغربية، واللواء دكتور محمد سليمان عبدالواحد عمران – مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، واللواء دكتور محمود محمد سعد قمره – مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وشملت الحركة تعيين اللواء محمد كامل على عنانى – مدير أمن جنوب سيناء، واللواء وائل فؤاد زكى نصار – مدير أمن أسيوط، واللواء جمال مصطفى على معوض – مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، واللواء حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى – مدير أمن الأقصر، واللواء مصطفى مبروك مصطفى دره – مدير أمن قنا، وتعيين اللواء إيهاب أحمد إبراهيم عطية – مدير أمن كفر الشيخ، واللواء حسام الدين أحمد محمد أحمد الدح – مدير أمن السويس، واللواء منار مختار حافظ حسن – مدير عام بقطاع حقوق الإنسان، واللواء هشام مروان توفيق محمد شبانة – مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمد زهير عبدالحميد منصور – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.