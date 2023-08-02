ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية مسجلة 277 طنا خلال الربع الثاني من 2023

كشف التحليل الفني الصادر اليوم الأربعاء، عن “جولد بيليون” والخاص بتحليل تقرير مجلس الذهب العالمي، أن المجلس أصدر تقرير اتجاهات الطلب على الذهب خلال الربع الثاني من العام الجري 2023 ، ليظهر التقرير انخفاض إجمالي الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الثاني بنسبة 2% على أساس سنوي ليسجل 920.7 طن ذهب.

وخلال الربع الثاني من العام تراجعت وتيرة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية لتسجل 103 أطنان فقط مقارنة مع شراء 284 طنا من الذهب خلال الربع الأول من العام، ليشير التقرير أن الطلب القوي على المشغولات الذهبية قد ساعد على تعويض ضعف مشتريات البنوك المركزية خلال الربع الثاني من هذا العام.

من جهة أخرى، ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 6% على مستوى سنوي ليصل إلى 277 طنا في الربع الثاني، بينما ارتفع اجمالي المعروض من الذهب بنسبة 7% على المستوى السنوي إلى 1255 طنا.

جدير بالذكر أن تقرير مجلس الذهب العالمي فشل في تقديم دعم لأسواق الذهب وهو ما يظهر في انخفاض الذهب بأكثر من 1% يوم أمس، وأن مجلس الذهب العالمي قد وصف تداولات الذهب في البورصة بالغامضة والتي لا تقدم اتجاها واضحا للطلب على الذهب، وذلك بسبب التذبذب الحاد الذي شهده الذهب منذ بداية العام.