بالفيديو.. الصحة: زيادة درجات الحرارة تؤدي لظهور الحشرات.. وبعض المبيدات لها أضرار

قال زكريا خليل، أستاذ الحشرات بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، إن زيادة درجة الحرارة تتسبب في ظهور النمل والعناكب والأبراص والصرصار، والتي تختفي نسبيًا في الشتاء نتيجة ما يسمى البيات الشتوي، لأن هناك بعض الحشرات تظهر في الصيف وتختفي بشكل كبير في الشتاء.

وأضاف "خليل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن أبرز هذه الحشرات هي النمل والعناكب والأبراص والصراصير، موضحًا أن استخدام المبيدات الحشرية يكون لها أضرار، وهناك طرق للوقاية منها تبدأ من البيت نفسه باستخدام سلك وتركيب نوافذ وأبواب بجانب إغلاق الهوايات ومنع دخول الحشرات عن طريق البالوعات وفتحات الأحواض.

وتابع، أنه لابد من مسح الأسطح باستمرار، ورش المبيدات التابعة للصحة العامة، موضحًا أن هناك خطورة على الأطفال من الحشرات، حيث تسبب لهم حساسية وتسبب ضرر نفسي لهم.