حبس 4 متهمين بسرقة محل مجوهرات بأبوقرقاص في المنيا

قرر المستشار أبوالوفا عيسي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، حبس ٤ متهمين، بينهم سيدتان، ٤ أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد، لقيامهم بسرقة محل مجوهرات بمركز أبوقرقاص.

وكلف المحامي العام الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات، فيما واصلت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين، وسماع أقول المبلغين وشهود الإثبات، والاطلاع على كاميرات المراقبة.

كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوقرقاص بمديرية أمن المنيا من عامل بمحل لتجارة المصوغات الذهبية، بأنه أثناء تواجده بالمحل عمله، حضر إليه (شخصان، وسيدة) وطلبوا منه شراء بعض المصوغات الذهبية وعقب قيامه بإحضارها غافلوه وقاموا بالتعدي عليه بالضرب حتى أفقدوه الوعي وسرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية.

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة أحد الأشخاص وزوجته ونجله وكريمته، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.