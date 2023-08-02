عمرو الفقي يشيد بتأسيس اتحاد منتجي مصر ويؤكد: خطوة مهمة لصناعة الدراما

أثنى عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتأسيس اتحاد منتجى مصر، لضبط وتطوير سوق الإنتاج الدرامى.

وأشار إلى أهمية هذه الخطوة لصالح الدراما المصرية، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تأسيس اتحاد منتجى مصر خطوة مهمة لصالح صناعة الدراما المصرية بالتوفيق لكل منتجى الدراما".

وتم عقد الاجتماع التأسيسى لإطلاق اتحاد منتجى مصر والذى ضم فى اجتماعه الاول ما يقرب من 18 شركة انتاج من أكبر شركات الإنتاج فى مصر بما فيهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعقد هذا الاجتماع فى إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفنى المصرية، وحرصا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصرى ودوره المؤثر فى كل أرجاء الوطن العربى.

‏‎واتفق الحضور على التنسيق المشترك والدائم وعلى دورية واستمرارية عقد اجتماعات، لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامى وأدواته وآلياته وكذلك هيكل الأجور، بالإضافة إلى تطوير المحتوى والإمكانيات الفنية بالشكل الذى يضمن نمو وتطور سوق الإنتاج الدرامى والحفاظ على تلك الصناعة المهمة، مؤكدين على ترحيبهم بانضمام شركات الإنتاج الأخرى إلى الاتحاد.