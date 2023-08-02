محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر تقاطع خط مياه مع ماسورة ري بقفط

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بسرعة الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة ري مؤديه لمسقى تستخدم لرى أرضى زراعية بشارع الديكوفيل الموازى لترعة الكلابية بمدينة قفط، جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذى عقده فور تلقي غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالكسر، بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج تنمية صعيد مصر ، والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، ياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.

وقال محافظ قنا، إنه سوف يتم إصلاح الكسر من قبل شركة المقاولون العرب، بالتعاون مع مديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي و مديرية الطرق والنقل.

وأشار إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم برد الشيء لأصله، تحت إشراف مديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز قفط لإعادة رصف الطريق مرة اخرى.