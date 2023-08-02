القاهرة الإخبارية: اشتباكات متقطعة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

أفاد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من بيروت، اليوم الأربعاء، بأن هناك اشتباكات متقطعة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، دفع الجيش اللبناني بتعزيزات عسكرية بمحيط مخيم عين الحلوة، حيث شهد مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوب لبنان، اندلاع اشتباكات عنيفة، بعد اغتيال المسؤول في حركة فتح أبو أشرف العرموشي، في كمين مسلح واثنين من مرافقيه، وارتفعت حدة الاشتباكات وتبادل إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في المخيم والمجموعات المتطرفة.

ويشهد المخيم الآن حالة من الهدوء النسبي، خصوصًا بعد زيارة وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وتمكنوا من وقف إطلاق النار رغم بعض الخروقات التي وقعت أمس.

واتهمت الفصائل الفلسطينية المتواجدة في المخيم، المجموعات المتطرفة بتنفيذ كمين راح ضحيته مسؤول حركة فتح، إضافة إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، عقب اشتباكات بين فصائل فلسطينية في عين الحلوة وجماعات متطرفة وهاربين.