مدرب الزمالك: لن أغير طريقة وأسلوب لعبي الهجومي

قال أوسوريو المدير الفني للزمالك، أن كل مدرب يتولى تدريب فريق يكون وجهة نظر معينة يرى بها المباراة، ونحن نلعب ونتدرب على أن يكون الاستحواذ معنا، وهناك مباريات صعبه ومن حقي مثل أي مدرب فى العالم أن ألعب بالطريقة المناسبة للاعبي الزمالك.

وأضاف أوسوريو في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، لن يغير الطريقة التي ألعب بها، وسألعب بالطريقة الهجومية التي أعتمد عليها في المباريات.

وأضاف:" الكرة للجميع، وكل شخص يدير مشاعره والقلق الذي حدث في مباراة الشباب السعودي يحدث في أي مباراة وسيكون الوضع أكثر هدوء في لقاء الغد".

وأشار المدير الفني :" عندما وصلت لتدريب الزمالك، لاعبو الفريق كتبوا في ورقة المراكز التي يفضلون اللعب فيها، وعمر جابر كتب أنه يفضل اللعب في مركز 8".

وتابع أوسوريو:" أحمد فتوح وجوده في وسط الملعب يكون له تأثير أكبر، وكل اللاعبين سعداء بمراكزهم".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بالبطولة العربية.