حملات دورية لصيانة وتطهير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا

تفقد المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، محطة مياه بني مزار القديمة بطاقة ٦٠ل/ث والتي من المقرر تنفيذ أعمال تأهيل ورفع قدرة للمحطة لتساهم في زيادة كمية المياه المنتجة وتغذية القري التي تعاني من ضعف المياه على مستوى المركز، مؤكداً على عمل الصيانة الدورية اللازمة للمحطات، وذلك لضمان استدامة وجودة المياه ومطابقتها للمعايير القياسية والبكترولوجية.

وفى ذات السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال التطهير الدوري لشبكة الصرف الصحي بشارع طريق الدلايلة بحي شرق المدينة والتأكد من سلامة مواسير الصرف، إلى جانب استكمال أعمال سحب المياه بالإدارة الزراعية حي شمال المدينة والناتج عن وجود تسريب مع اتخاذ اللازم وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية .