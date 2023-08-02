قرى ملوي تستعد لتشغيل المجمعات الخدمية ضمن "حياة كريمة"

تواصل الوحدات المحلية المتابعة الميدانية للتأكد من استلام الأثاث بالمجمعات الخدمية، وذلك لسرعة تشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وفى هذا السياق، تفقد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، عددا من المجمعات الخدمية للمواطنين،ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمجلس قروى« تونا الجبل ـ تندة ـ دروة»، وذلك للوقوف على التجهيزات التى تتم حالياً داخل المجمعات الخدمية التسع بقرى المركز، وذلك بعد تمام استلام وتركيب الأثاث والتجهيزات اللازمة داخل كل مجمع.

وأضاف أن المجمعات الخدمية تحتوى على مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ووحدة تضامن اجتماعي وسجل مدني ومكتب شهر عقاري ومكتب تموين ومركز تكنولوجى للتيسير على المواطنين.