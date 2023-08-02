"بيت الروبي" أول فيلم عربي يعرض في صالات العرض التركية

أعلنت دور العرض التركية، عرض فيلم "بيت الروبى" للنجم كريم عبد العزيز، فى قاعاتها بدء من بعد غد الجمعة الموافق 4 أغسطس وحتى 25 من نفس الشهر، فى سابقة تحدث للمرة الأولى بعرض فيلم عربى فى صالات العرض التركية.

وينطلق "بيت الروبى" فى جميع دور العرض التركية، حيث استقبله المسؤولين عن السينمات والجمهور بحفاوة كبيرة كما امتلأت صالات العرض ببوسترات الفيلم مع عمليات دعاية مكثفة، ليكون بيت الروبى سببا فى فتح سوق جديد للافلام المصرية والعربية فى تركيا يساهم فى توسيع نطاق السينما المصرية.

ويحقق فيلم "بيت الروبى" نجاحات ساحقة فى شباك التذاكر المصرى والعربى منذ انطلاق عرضه يوم 21 يونيو الماضى، اذا وصلت إيراداته إلى 116 مليون جنيه حصدها خلال 6 أسابيع عرض وتفصله 4 ملايين فقط على تخطى ايرادات فيلم "كيرة والجن" ليصبح الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حاليًا ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.