% 93.4 نسبة النجاح في زراعة جامعة القناة لهذا العام

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن اعتماد نتيجة بكالوريوس الزراعة العام - النظام الفصلي - للعام الجامعي 2022-2023 حيث وصلت النسبة العامة للنجاح % 93.4 بالشعب المختلفة .

فيما أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى حصول 16 طالب على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ، و 6 بتقدير ممتاز ، و 38 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف ، و 103 بتقدير جيد جدا، بالإضافة إلى حصول 131 على تقدير جيد ، و 32 بتقدير مقبول .

من جانبه- أفاد الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة أن نسبة النجاح بكل شعبة جاءت كالتالي: شعبة الإنتاج الزراعي %80 ، الاقتصاد المنزلى %96.7 ، الأراضي والمياه % 100 ، الإنتاج الحيواني %95.5 ،الثروة السمكية %90 ، علوم الأغذية %96.2 ، البساتين %100 ، المحاصيل % 100 ، وقاية النبات %82.1 .

أما في نظام الساعات المعتمدة- فأوضح الدكتور محمد يس أنه تم تخريج 34 طالب في برنامج الهندسة الزراعية ، 15 طالب في برنامج إدارة الأعمال والمشروعات الزراعية ، 43 طالب في برنامج سلامة الغذاء وبتقديرات مختلفة.

فيما أعلن الدكتور محمد حمامي وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب أسماء الطلاب العشر الأوائل التي جاءت بالترتيب كالتالي :

الأول - أحمد على سباعي محمود محمد - شعبة المحاصيل – ممتاز مع مرتبة الشرف %90.96 .

الثاني - كريم مدحت محمد علي الزناتي- شعبة الهندسة الزراعية – ممتاز %90.35 .

الثالث - رنا هاني محمد يوسف علي-شعبة وقاية النبات - ممتاز مع مرتبة الشرف %89.81 .

الرابع - اسماء سيد محمود حسن- شعبة الأراضي والمياه - ممتاز مع مرتبة الشرف %88.43 .

الخامس - شيماء عدلي علي غنيم أحمد شعبة سلامة الغذاء - ممتاز مع مرتبة الشرف %88.27 .

السادس - عماد ابو العلا علي أبو العلا علي- شعبة الهندسة الزراعية – ممتاز %88.18 .

السابع - محمد عيد علي محمد- شعبة البساتين - ممتاز مع مرتبة الشرف %88.05.

الثامن - زينب رحيل محمد رحيل- شعبة الأراضي والمياه - ممتاز مع مرتبة الشرف %87.95 .

التاسع - مريم عبد الحميد إبراهيم المرسي ياسين-شعبة الإنتاج الحيواني - ممتاز مع مرتبة الشرف %87.83 .

العاشر - روان هشام صالح منجود- الهندسة الزراعية – ممتاز %87.54 .