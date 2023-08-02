رئيس جامعة جنوب الوادي يجتمع بفريق العمل بالجامعة الأهلية

عقد الدكتور احمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، اجتماعا بفريق العمل بجامعة جنوب الوادى الاهلية للاطمئنان على سير العمل بالجامعة الاهلية والاستعداد بالعام الجامعي القادم بافتتاح اكبر عدد ممكن من البرامج الدراسية لخدمة طلاب الاقليم، حيث إن الجامعة الاهلية لها ثلاث برامج قائمة وهى الطب والجراحة والعلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات ومزمع هذا العام اضافة ثلاث برامج اخرى وهى الصيدلة والتمريض والهندسة.

وفى بداية اللقاء اثنى رئيس الجامعة على جهود الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة على دورهم في انشاء الجامعة الاهلية التى تعد ذات اهمية خاصة لإقليم جنوب الصعيد وهذا يعتبر جهد الدولة في مجال التعليم وتعد الجامعة الاهلية امتداد لجامعة جنوب الوادى الام.

وكلف رئيس الجامعة خلال الاجتماع مديري البرامج باعداد الجداول الدراسية للطلاب واعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي القادم والاطمئنان على البدء في تنفيذ خطة الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الجدد وفقا للحدود الدنيا التي تحدد منقبل المجلس الاعلى للجامعات الاهلية وقد كلف رئيس الجامعة باستعداد الفريق لاستقبال لجنة قطاع الصيدلة المذمع زيارتها السبت القادم.

شهد الاجتماع الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور احمد على عامر مدير برنامج الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادى الاهلية وامين عام الجامعة ومديري برامج العلاج الطبيعي والهندسة والتمريض ومسئولي شئون الطلاب ورعاية الشباب ووحدات it بالجامعة الاهلية.