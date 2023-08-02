محافظ الجيزة يناقش تنفيذ خطة المجلس الإقليمي للسكان للحد من الزيادة السكانية

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاجتماع الدورى للمجلس الإقليمي للسكان للوقوف على ماتم إنجازه في ملف التعامل مع الزيادة السكانية والاطلاع على خطة العمل المستقبلية وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بملف القضية السكانية لما له من أهمية في خفض معدلات الكثافة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية ، ورؤية الدولة نحو إستراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .

وفى بداية اللقاء، أشاد محافظ الجيزة بجهود أعضاء المجلس الإقليمي للسكان مشيرا إلى أن هناك تغيير ملموس نتيجة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة، لافتا إلى أننا نعمل جميعا لتحقيق التنمية والتوعية على كافة الأصعدة، منوها أن الدولة المصرية تشهد عصرا جديدا من المشروعات القومية العملاقة التى ترتقى بحياة المواطن فى المقام الأول، ويجب أن يتم تطوير الإنسان وتوعيته بالشكل الأمثل، نحو جميع القضايا التي تمس حياته اليومية.

وأوضح المحافظ أن إعادة بناء المواطن يعد الهدف الرئيسي للدولة المصرية والذي يتحقق من خلاله النمو والرخاء، مشيرا لأهمية وعى المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة .

وخلال اللقاء ناقش محافظ الجيزة مع الأجهزة التنفيذية جهود التعاون مع المجلس الإقليمى للسكان لتحقيق الأهداف فى التوعية بمختلف القضايا المجتمعية مؤكداً على أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعى لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمحافظة وتوجيه القوافل التوعوية بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الإقليمى للسكان فى تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع، مؤكدا على استمرار تقديم الدعم للمجلس الإقليمي للسكان لتحقيق أفضل النتائج في مختلف قضايا الوعى المجتمعى.

وأطلع محافظ الجيزة خلال اللقاء على مؤشرات المجلس الإقليمي للسكان بالجيزة وتقارير مديرية الشئون الصحية وكذا تقرير وحدة سكان الجيزة بالتعاون مع شركاء التنمية الممثلين في المجلس القومي للمرأة والسكان والمديريات الخدمية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والتي منها إطلاق عدد من المبادرات الهادفة للعمل على معالجة المشكلات والظواهر التي يواجهها المجتمع والتي منها " زواج القاصرات - ختان الإناث - التسرب من التعليم - إرتفاع معدلات المواليد "

ووجه اللواء أحمد راشد علي ضرورة التوسع في إطلاق المبادرات للتوعية بأهمية خفض معدلات الإنجاب خاصة في المناطق النائية والتأكيد علي أن تنظيم الأسرة هو الضامن الوحيد لتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع .

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج تنفيذ خطط المجلس فى مجال المبادرات والمؤتمرات والحملات التوعوية المختلفة مع جميع الجهات الأعضاء فى المجلس ومدى تحقيق أهداف المجلس فيما يتعلق بالقضايا السكانية، وأعمال التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع رواد العمل التطوعي والجهات المعنية المختلفة للقيام بحملات مواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى دور المجلس فى التوعية الأخلاقية ومناقشة القضايا والمشكلات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها مع المواطنين.

تضمنت الإحصائيات التي تم استعراضها في التقرير الربع سنوي اللقاء تنظيم حوالي ٢٥٠٠ ندوة توعوية بمراكز الشباب والإدارات التعليمية والمساجد والكنائس بخلافه العيادات المتنقلة والقوافل علاجية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن إلي جانب توفير 8300 آلاف فرصة عمل للشباب وذلك من خلال مديرية القوي العاملة بالجيزة وجهاز مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة فضلا عن استخراج 2500 بطاقة رقم قومي للسيدات وتسليم 1300 شنطة مدارس للأسر الأولي بالرعاية.

اللقاء الذي ترأسه المحافظ جاء بحضور الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة سكان الجيزة ومديري المديريات الخدمية ومدير مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والتضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية ومدير إدارة الوعظ ورؤساء أجهزة تنمية المشروعات الصغيرة ورعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ومدراء المجلس القومي للمرأة والسكان بالجيزة ومدير وحدة السكان بالمحافظة ورئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالجيزة ومسئول الرائدات الريفيات عدد من ممثلي وحدات السكان بالأحياء والمراكز والمدن .