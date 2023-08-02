"أوسوريو": مباراة النصر السعودي صعبة للفريقين

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على قوة وأهمية مباراة النصر السعودي المقرر لها غدا في البطولة العربية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة اليوم الأربعاء" إمكانيات النصر المادية كبيرة، ويضم لاعبين لعبوا في أفضل أندية أوروبا في كافة المراكز".

وتابع: "مواجهة فريق النصر فرصة جيدة للزمالك، وأن نكون ممثلا قويا للكرة المصرية، والمباراة صعبة للمنافس كما هي صعبة للفريق الأبيض".

وأوضح أوسوريو: "في مباراة الشباب قدمنا مباراة قوية وكنا نستحق الفوز، ولكن نعلم ما حدث جيدا في اللقاء".

وفيما يخص موقف السنغالي إبراهيما نداي من المباراة المقبلة قال المدير الفني: "نداي شارك في تدريبات الفريق، ولكن إصابات الوجه يجب التعامل معها بحذر، خاصة أنه لو تعرض لإصابة في نفس المكان ستكون هناك مشكلة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.