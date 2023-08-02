كاردينال لشبونة: المسيحيين يحملون يسوع مثلما حملته مريم العذراء في أحشائها

قال المونسنيور مانويل كليمنتي كاردينال لشبونة، إن المسيحيين يحملون يسوع مثلما حملته مريم العذراء في أحشائها، وشرح أنّ المؤمنين يحملونه روحيًّا وفعليًّا لأنهم يستقبلونه في الكلمة والأسرار وفي الأعمال الخيرية.

وذكر “كليمنتي” خلال ترؤسه القداس الافتتاحي للأيام العالمية للشبيبة مساء أمس الثلاثاء في حديقة إدوارد السابع، بشعار اللقاء: “قامت مريم فمضت مسرعة” حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للكنيسة وتداولته وسائل الإعلام .

ودعا إلى التعامل مع الحياة على أنّها رحلة يجب سلكها، كلّ يوم مرحلة جديدة فيها، وعبّر عن امتنانه لوسائل التواصل الاجتماعي لأنّها تفتح إمكانية معرفة أفضل لأنفسنا وللآخرين وللعالم.

واعتبر أنّ من الممكن الاعتماد على دعم هذه الأدوات، مشدّدًا على ضرورة عدم الاستغناء عن سلك طريق الحياة بشكل شخصي والاتصال المباشر مع الواقع الذي يؤثّر في الجميع.

الجدير بالذكر أنّ الثياب الليتورجية التي لبسها الكاردينال في خلال الذبيحة الإلهية صُمِّمَت بشكل خاصّ لهذه المناسبة، واستندت إلى شعار الأيام العالمية للشبيبة إذ تحمل صورة الطريق والمسبحة الوردية.

يُشار إلى أنّ لقاء هذا العام يمتد من 1 إلى 6 أغسطس 2023، ويصل البابا فرنسيس اليوم الأربعاء إلى قاعدة فيجو مادورو الجوية في لشبونة لترؤس أبرز احتفالات هذا الأسبوع.

ويتضمن برنامج البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في الأيّام المقبلة صلوات واجتماعات مع الشباب ولقاءات مع السلطات المدنية للبلاد.