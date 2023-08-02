برلماني: التعاون الزراعي بين مصر وإيطاليا تأكيد على تاريخ العلاقات بين البلدين

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي بمثابة علامة مضيئة في تاريخ العلاقات بين البلدين وتاريخ طويل من التعاون المثمر بين الدولتين.

وأكدت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية تسعى إلى زيادة الاستثمارات بالتعاون مع إيطاليا في كافة المجالات وخاصة مجال الزراعة والتصنيع الزراعي وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي المحلي والأجنبي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المناخ الاستثماري في مصر يوفر فرصًا واعدة ومحفزة من خلال جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والتشريعية، بالإضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا الإيطالية في مجال الزراعة، كما أن هناك مجالاً للتعاون بين البلدين أيضاً من أجل تنمية الدول الأفريقية.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن الدولة حققت طفرة في مجال الزراعة من خلال زيادة الرقعة الزراعية والعمل على زيادة إنتاجية الفدان من خلال نظم الزراعة والري الحديثة، مؤكدة على أهمية العمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي بالتعاون بين مصر وإيطاليا.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن التعاون سيعمل على زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، بالإضافة إلى أن تكون إيطاليا مركزًا لتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى دول أوروبا.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد/ هشام أحمد أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستعراض الإجراءات التنفيذية لتفعيل سبل التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تعاونًا كبيرًا مع إيطاليا فى جميع المجالات، وخاصة القطاع الزراعي، مشيدا بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإيطالية، وما تم التوافق عليه خلال زيارته لروما مؤخرا حول ضرورة المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية من خلال مشروعات مشتركة في مجالات مختلفة منها الزراعة والتصنيع الغذائي.