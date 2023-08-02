موسكو: التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يساهم في تسوية الصراع

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يساهم في تسوية الصراع.

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية اليوم الأربعاء: "نرى أهمية قصوى في الحيلولة دون تدهور الوضع في النيجر، ونعتقد أنه من الملح تنظيم حوار وطني لاستعادة السلم الأهلي وضمان سيادة القانون والنظام".

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية:"أن التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يساعد في نزع فتيل التوتر في البلاد".

