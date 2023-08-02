كيف يتم غسل الكعبة المشرفة .. الطريقة والأدوات المستخدمة

يُعد غسل الكعبة المشرفة من أهم المراسم في الإسلام، إذ تُعتبر الكعبة قبلة للمسلمين في الصلاة وهي مكان عظيم يحظى بتقدير كبير. ومن خلال الاحتفاء بتلك المناسبة العظيمة، يتم تطوير مراسم غسل الكعبة و تحضيرها بعناية فائقة.

طريقة الغسل

تبدأ مراسم غسل الكعبة المشرفة بتحضير 20 لترًا من ماء زمزم المبارك، يُقسم إلى جالونين من الفضة سعة 10 لترات لكل جالون. يتم خلط الماء زمزم مع ماء الورد الطائفي ودهن الورد الطائفي الفاخر ودهن العود الخاص بالحرم والمسك للحصول على خلطة ذات رائحة مميزة تستخدم لتطييب حوائط وأرضية الكعبة.

تم تطوير طريقة فتح الكعبة المشرفة وأدوات الغسل في الوقت الحاضر، حيث يتم فتح الكعبة بوضع درج مجهز بالتقنيات والإضاءة. يشارك سدنة الكعبة من بيت آل شيبه في فتح باب الكعبة ويشهد كثيرون من الأمراء والوزراء وغيرهم على هذه المراسم العظيمة.

تاريخ الغسل وأهميته

تعود مراسم غسل الكعبة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العام 8 من الهجرة النبوية. منذ ذلك الحين وحتى يومنا الحالي، يستمر تطبيق هذه السنة النبوية بغسل الكعبة المشرفة مرة واحدة في العام. وتُعتبر هذه المراسم من أكثر المناسبات الدينية التي يُحتفى بها في المملكة العربية السعودية.

التحضير والأدوات

تُعَدُّ تجهيزات مراسم غسل الكعبة بالغة الأهمية، حيث تستخدم أجود أنواع المنظفات والمطهرات بجانب ماء زمزم وماء الورد الخالص. يُصنع أدوات وأواني نحاسية خاصة تُستخدم في عملية الغسل لضمان الدقة والإتقان.

الاحتفال والمشاركة

تُعَدُّ مراسم غسل الكعبة مناسبة عظيمة ومميزة، حيث يحرص الكثيرون من الأمراء والمسؤولين والمواطنين على المشاركة في غسل الكعبة المشرفة والصلاة بداخلها، يُعدُّ ذلك شرفًا كبيرًا للمشاركين.

كما أن غسل الكعبة المشرفة يعد مناسبة دينية هامة وعظيمة في الإسلام، تحظى بالاحتفاء والتقدير. من خلال تحسين مراسم الغسل وتطويرها بالاعتماد على أجود المواد والأدوات، يتم الحفاظ على رمزية وقدسية الكعبة المشرفة وجعلها جاهزة لاستقبال المسلمين من جميع أنحاء العالم.