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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبري أبو غالب بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري أبو غالب بمنطقة جولف السليمانية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي إتجاه أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي كوبري أبو غالب بمنطقة جولف السليمانية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي إتجاه أكتوبر بنطاق المحافظة؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جرى نقلهم إلي مستشفي وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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