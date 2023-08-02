كريم عبد العزيز يواصل تصدره.. بيت الروبي يحقق 116 مليون جنيه إيردادت

يواصل النجم كريم عبد العزيز تصدره لايرادات شباك تذاكر السينمات ، بفيلمه بيت الروبي، والذي حقق إيرادات في شباك تذاكر السينما بلغت نحو 115 مليون و743 ألفا و530 جنيها، وذلك منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي يوم 21 يونيو من الشهر الماضي ، على مدار 6 أسابيع.

وبهذه الارقام يحافظ النجم كريم عبد العزيز على صدارة قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة حاليًا بالسينما ، بالاضافة الى اجمالي الايرداد ، حيث جاء متوفقا على فيلم تاج الذى جاء بالمرتبة الثانية بما يقرب من 70 مليون جنيه ، حيث حقق إيرادات بلغت 43.681.767 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و"من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.