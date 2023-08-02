بدء فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر احتفالية مئوية ميلاد البابا شنودة الثالث

بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني على التوالي من المؤتمر العلمي والبحثي لاحتفالية مئوية ميلاد البابا شنودة الثالث بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

بدأت منذ قليل جلسة البابا المعلم ومقررها القمص بافلي موريس ، وتتحدث الجلسة الأولى عن منهج وملامح التعليم اللاهوتي عند البابا شنودة الثالث، ويقدمها القس الدكتور بيشوي حلمي إبراهيم أستاذ اللاهوت العقيدي والحوارات المسكونية بالكلية الإكليريكية ومعهد الدراسات القبطية وكاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا.

أما القمص بولس الأنبا بيشوي سكرتير البابا شنوده الثالث يتحدث عن البابا الراهب الإنسان

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