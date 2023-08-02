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الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بدء فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر احتفالية مئوية ميلاد البابا شنودة الثالث

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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 بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني على التوالي من المؤتمر العلمي والبحثي لاحتفالية مئوية ميلاد البابا شنودة الثالث بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. 

بدأت منذ قليل جلسة البابا المعلم ومقررها القمص بافلي موريس ، وتتحدث الجلسة الأولى عن منهج وملامح التعليم اللاهوتي عند  البابا شنودة الثالث، ويقدمها القس الدكتور بيشوي حلمي إبراهيم أستاذ اللاهوت العقيدي والحوارات المسكونية بالكلية الإكليريكية ومعهد الدراسات القبطية وكاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا.

أما القمص بولس الأنبا بيشوي سكرتير البابا شنوده الثالث يتحدث عن البابا الراهب الإنسان

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المؤتمر العلمي والبحثي لاحتفالية مئوية ميلاد البابا شنوده الثالث المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي البابا المعلم القمص بافلي موريس القس الدكتور بيشوي حلمي إبراهيم أستاذ اللاهوت العقيدي والحوارات المسكونية القمص بولس الأنبا بيشوي سكرتير البابا شنوده الثالث