طرح البوستر الرسمي لـ"وش في وش" استعدادا لطرحه بالسينمات 16 أغسطس

طرحت الشركة المنتجة لفيلم وش في وش للنجمين محمد ممدوح وأمينة خليل، البوستر الرسمى للفيلم، وذلك استعدادا لطرحه أمام الجمهور أغسطس الجاري.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

"وش في وش" من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

ويحل عدد من النجوم كضيوف شرف بالفيلم ومن بينهم النجم الكبير لطفي لبيب بجانب النجم خالد الصاوي والنجوم الشباب عمر متولي ومصطفى غريب.