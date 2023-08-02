إصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق الواحات

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق الواحات أمام الصينية أمام نزلة الكوبري إتجاه الفيوم بنطاق محافظة الجيزة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الواحات أمام الصينية أمام نزلة الكوبري إتجاه الفيوم بنطاق المحافظة.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل نتح عن الحادث إصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.