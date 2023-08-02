ads
الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم .. منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يواجه اليابان فى بطولة العالم بكرواتيا

منتخب مصر للناشئى
منتخب مصر للناشئى لكرة اليد مواليد 2004
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يبدأ منتخب مصر  للناشئى لكرة  اليد مواليد 2004 أولى مواجهاته ببطولة العالم بكرواتيا المحدد لها خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس الجارى أمام اليابان 

وتقام المباراة فى تمام الثانية والنصف ظهرا اليوم  بتوقيت القاهرة.

بينما يلعب منتخب مصر المباراة الثانية أمام التشيك الساعة 2:30 مساء الخميس
ويلتقي في المباراة الثالثة أمام أيسلندا الساعة 4:30 مساء السبت.

وتضم قائمة مصر كلا من 

حراس المرمى:
يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.
اللاعبون:
فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

الجهاز الفني والإداري 
- كرام كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة.
- محمد الألفي المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية.
- وائل عبد العاطى مدرب المنتخب.
- وليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى.
- محمد عبد المنعم مدير إدارى.
- حازم حامد محلل فني.
- روماني نبيل أخصائي العلاج الطبيعي.

كرام كردى منتخب مصر المباراة الثانية منتخب مصر للناشئى لكرة اليد مواليد 2004 فيراس مروان محمد الألفي المدير الفنى للمنتخبات