الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بين أبناء عمومة بالأسلحة النارية بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " من وجود مشاجرة بين طرفين واستخدام الأسلحة النارية وسماع دوي طلقات رصاص، حيث تبين أن المشاجرة وقعت بدائرة مركز شرطة طوخ وأنها بين طرفين أبناء عمومة، حيث نشبت بينهم مشاجرة بسبب الخلاف على حد زراعي وسقط بينهم مصابين وجرى السيطرة على الموقف وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد بورود إخطار بتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوجود مشاجرة.

وتبين للعميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ والمقدم محمد فتحي رئيس مباحث المركز أن المشاجرة بإحدى قرى مركز طوخ و تتمثل في وقوع مشاجرة بين طرف أول: إحدى السيدات وزوجها وخالها.

وطرف ثان 5 أشخاص أبناء عمومة أحد أفراد"الطرف الأول"، إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما حول الحد الفاصل بين قطعة أرض زراعية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل من الطرفين على الآخر بالضرب بالأيدي مما أسفر عن تعرضهم لإصابات دون استخدام أية أسلحة نارية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.