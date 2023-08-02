معلول يحتفل بمرور 7 سنوات على اتضمامه للأهلي

احتفل النجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمرور 7 سنوات على انضمامه للأهلي والتواجد داخل القلعة الحمراء، وتحقيق عدد كبير من البطولات والإنجازات.

ونشر علي معلول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة خاصة وعلق عليها: 7سنوات مرت منذ انضمامي للنادي الأهلي العظيم.. 7 سنوات رفعت فيها الكثير من الكؤوس وحققت فيها العديد من الإنجازات مرتديًا قميص نادي القرن الإفريقي… مررت بالكثير من اللحظات السعيدة وأخرى كانت صعبة للغاية، ولكن دائمًا ما كان هناك عنصر أساسي وراء الاستمرار والقتال من أجل الفوز وهو الجمهور… ستظل دائمًا محبة جماهير الأهلي هي البطولة الأغلى والحافز الأكبر لي حتى أبذل المزيد من الجهد لإسعاد هذه الجماهير العظيمة".

بطولات على معلول مع الأهلي

وحصد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عدد كبير من البطولات منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في صيف 2016 قادمًا من فريق الصفاقسي التونسي.



لعب علي معلول مع الأهلي منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في 254 مباراة بمختلف البطولات، وتمكن من تسجيل 47 هدفًا، وساهم في صناعة 75 هدفًا وتوج بـ17 بطولة هي.

الدوري المصري: 5 مرات.

السوبر المصري: 4 مرات.

دوري أبطال إفريقيا: 3 مرات.

كأس السوبر الإفريقي: مرتين.

كأس مصر: 3 مرات.

حصل على برونزيتين كأس عالم للأندية.