الكينج يجري بروفات مكثفة استعدادًا لحفله بالعلمين

يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل غنائي جماهير بمهرجان العلمين الترفيهي، بعد غد الجمعة بمشاركة النجم حميد الشاعري.

ويكثف الكينج من البروفات الخاصة بالحفل والتى يقيمها في منزله بصحبة فرقته الموسيقية، والذى من المقرر أن يغنى خلاله مجموعة كبيرة من أجمل أغانيه.

ويشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت قد أعلنت أن صافى عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع بها لمبادرة حياة كريمة.

وكانت الشركة المتحدة أعلنت في بداية الموسم الصيفى إنطلاق مهرجان العلمين في دورته الأولى والذى يهدف للترويج للسياحة المصرية ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية، وأيضًا زيادة فرص الاستثمار، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل وذلك من خلال استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة في الثقافة والفن والرياضة.

وقدم مهرجان العلمين العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، والكثير من الحفلات لنجوم الوطن العربى، والتى ستستمر طوال المهرجان، وينتظر النجم مدحت صالح، والنجمة ريهام عبد الحكيم احياء حفلهما غدا.