كشف غموض العثور على جثة شخص مفصول الرأس بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الكردي بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض العثور على جثمان شخص مفصول الرأس علي قضبان السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار الكردي ليتبين دهس القطار بالشخص حال عبوره من مكان غير مخصص للعبور وجرى ايداع جثمانه بثلاجة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي بعثور عدد من الأهالي على جثمان شخص مفصول الرأس علي القضبان بالقرب من محطة القطار.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين ان الجثة لشخص في العقد السادس من عمره مفصولة الرأس من ناحية الرقبة.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي الى ان الجثمان لشخص يدعى "جمال عبدالحميد علي شطا"، 60 عام، ومقيم بندر الكردي ولقى مصرعه وذلك بعدما اصطدم بالقطار حال سيره من مكان غير مخصص للعبور.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيما جرى نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة العامة.