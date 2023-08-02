أول تحرك برلماني بعد تغيير نتيجة الطالبة إسلام بالثانوية العامة فى المنوفية

تقدم النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم حول تباين نتيجة طالبة الثانوية العامة إسلام أحمد عمر الهواري بمركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث تغيرت نتيجتها بعد أن كانت حاصلة على 98.1% وأصبحت فجأة حاصلة على مجموع 67.9%.

وأشار النائب كريم السادات، إلى أنه خلال الساعات القليلة الماضية انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطالبة بمحافظة المنوفية قيل أنها تفاجئت بتغيير نتيجة الثانوية العامة الخاصة بها، حيث سادت حالة الحزن على الطالبة وأسرتها وأهالي قريتها ومعلميها الذين أجمعوا على تفوقها في المراحل الدراسية المختلفة فكانت تجتاز كافة الاختبارات بتفوق كبير وتحصل على المراكز الأولى في مختلف المراحل التعليمية.

وأضاف عضو مجلس النواب: كيف تتغير نتيجة الطالبة بعد أن كانت ضمن أوائل الجمهورية في الثانوية العامة وحاصلة على مجموع 98.1% ولتحصل فجأة بدون سابق مقدمات على مجموع 67.9%، معقبا:"من المسئول عن هذه الواقعة.. من المسئول عن انهيار الطالبة وأسرتها المنهارة فبعد أن كانت تشعر بالسعادة والفرح لاجتيازها مرحلة الثانوية العامة بنجاح وتفوق، أصبحت في حالة انهيار ولا تدري ماذا تفعل".

وطالب النائب كريم السادات، وزير التربية والتعليم بالتحقق في نتيجة الطالبة إسلام طالبة الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، مؤكدا على ضرورة أن تقوم الوزارة بفحص أوراق إجابات الطالبة والرد بعد مراجعة كنترول الثانوية العامة، حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع.