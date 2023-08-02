غدا.. مدحت صالح وريهام عبد الحكيم في حفل غنائي بالعلمين

يحيي النجمان مدحت صالح وريهام عبد الحكيم غدا الخميس مهرجان غنائي بالعلمين الجديدة ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ومن المقرر أن يقدم المطربان باقة من اجمل اغانيهما التى يتفاعل معها ويعشقها الجماهير .

وكان النجم مدحت صالح قد أحيا قبل اسبوعين ، ليلة صيف ساحرة جاءت ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بالإسكندرية، في حفل كامل العدد .

يشار الى ان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت قد اعلنت أن صافى عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع بها لمبادرة حياة كريمة.

وكانت الشركة المتحدة أعلنت في بداية الموسم الصيفى إنطلاق مهرجان العلمين في دورته الأولى والذى يهدف للترويج للسياحة المصرية ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية، وأيضًا زيادة فرص الاستثمار، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل وذلك من خلال استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة في الثقافة والفن والرياضة.