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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الروسي يسيطر على 8 معاقل أوكرانية بمدينة لوجانسك

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلنت وحدات الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، فرض سيطرتها على 8 معاقل محصنة للقوات الأوكرانية في منطقة كوزيموفسكي بجمهورية لوجانسك الشعبية خلال ثلاثة أيام.
وقال المتحدث باسم قوات "غرب" التابعة للجيش الروسي، سيرجي زيبنسكي،:" إن فصائل هجومية من المشاة الميكانيكية تابعة لجيش الدبابات الأول قامت بالاستيلاء على ثمانية معاقل، وأربعة ملاجئ محصنة، والقضاء على 3 أطقم مدافع رشاشة، وذلك خلال ثلاثة أيام من العمليات الهجومية على اتجاه كوزيموفسكي"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم ".
وأضاف أن المروحيات الحربية الروسية من طراز "كا-52" و"مي-35" وكذلك القاذفات من طراز "سو-25"، وجهت ضربات مركزة ضد تجمعات لمعدات وعناصر اللواء الآلي رقم 14 بالقوات الأوكرانية.
وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس أن طائراتها الحربية وجهت ضربات صاروخية إلى مواقع للقوات الأوكرانية على عدة محاور في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.
 

الجيش الروسي لوجانسك