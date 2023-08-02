برلماني: التسويق والمشروعات الاستثمارية أبرز الإجراءات للنهوض بالقطاع السياحى

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن هناك عدد من الإجراءات التى تستهدف النهوض بقطاع السياحة، أبرزها التسويق الجيد، والعمل طوال الوقت على تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحي وفق أساليب تكنولوجية ُمبتكرة والدمج بين زيارة المقاصد الأثرية والثقافية والمقاصد الشاطئية الترفيهية.

وأشاد القطامى، بتقرير مجلس الوزراء الأخير بشأن التعافي النسبي للقطاع فى الفترة الأخيرة، إذ سجلت الإيرادات السياحية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2022/ 2023، 10.3 مليارات دولار بزيادة 25.7% عن إيرادات الفترة نفسها من العام المالي السابق 2021، متابعا:" يدل على الجهد المبذول على الأرض ولكن القطاع السياحى فى مصر يمكن أن يدر أكثر من ذلك بكثير خاصة وأن مصر تمتلك مقومات غير متنوعة فى الملف غير موجودة فى أى مكان أخر".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل طوال الوقت على تطوير المنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواجهة المنافسة الشديدة بين المقاصد السياحية، وتنفيذ أجندة أحداث فنية وثقافية ثابتة والدعاية لها بمختلف الأماكن السياحية على مستوى الجمهورية، والتطبيق الفاعل لـمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية في إطار مفهوم التنمية المستدامة، خاصة وأن هناك توجه عالمى فى هذا الإطار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسي من القاهرة إلي أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة، يساهم بصورة كبيرة فى جلب المزيد من السائحين، ومن ثم يجب الاستفادة بهذا المورد، إضافة إلى استعادة نسب الإشغال الفندقي في عدد من المحافظات وعودتها لمعدلاتها السابقة، وسرعة الانتهاء من إجراءات الترسية للمشروعات الاستثمارية السياحية بما يدعم القطاع بقوة خلال الفترة المقبلة.