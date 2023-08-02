الذكاء الاصطناعي يضيف ميزة جديدة في "يوتيوب" توفر الكثير من الوقت

أضاف موقع الفيديوهات "يوتيوب" ميزة جديدة تقوم على توفير ملخص عن الفيديوهات، وذلك عبر توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي، وهو ما سيختصر وقت المستخدمين، وتتواجد حاليا هذه الميزة بشكل تجريبي على عدد محدود من الفيديوهات في "يوتيوب" ومخصصة للعدد محدود من المستخدمين.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، بأن "يوتيوب" يأمل بأن تساعد الميزة الجديدة المشاهدين على تحديد المحتوى الذي يريدون أن يشاهدوه.

وتظهر خلاصات الفيديوهات لعدد محدود من المستخدمين حاليا باللغة الإنجليزية فقط، وتظهر هذه الخلاصات في "يوتيوب ووتش" وفي صفحات البحث، كما تساعد هذه الملخصات الجمهور في تحديد ما إذا كان المحتوى مناسب له بسرعة.