إصابة 15 شخصا في حادثين منفصلين بمنطقتي الصف والوراق بالجيزة

أصيب 15 شخصا فى حادثين منفصلين بمنطقتى الصف والوراق بالجيزة.

تعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الإقليمى فى منطقة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

كما أصيب 5 أشخاص بعدما صدمتهم سيارة بطريق الدائرى نطاق الوراق وتم التحفظ على السائق والسيارة المتسببه في الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.