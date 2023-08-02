محافظ القليوبية يتفقد مشروعات مدينة بنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، جولة ميدانية بمدينة بنها، شملت المرور على أعمال التطوير الجارية بالمدينة حيث تفقد المحافظ كورنيش النيل بمنطقة الفيلات أمام ديوان عام المحافظة، وتفقد ممشى أهل مصر المرحلة (ج) بطول 450 مترا، وتفقد أعمال تطوير شارع فريد ندا المرحلة الثانية، بدءًا من نقطة الارتكاز الأمني وحتى الطريق الزراعي وذلك لمتابعة الأعمال الجارية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتلك المشروعات لدفع نسب الإنجاز بها وتذليل العقبات لافتتاحها مع العيد القومي لمحافظة القليوبية.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد كورنيش النيل بمنطقة الفيلات أمام ديوان عام المحافظة، حيث وجه المحافظ باستمرار أعمال النظافة والتجميل بالكورنيش من خلال الاهتمام بالأشجار وريها بانتظام وتدعيم الأحواض بالزرع واستبدال الأشجار التالفة، كما وجه بزيادة عدد المقاعد الخشبية لاستيعاب عدد أكبر من المواطنين بالإضافة إلى دهان المقاعد القديمة ودهان البيرجولات والحوائط ومراجعة أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء ورخام الأرضيات.

كما تفقد أعمال إنشاء المرحلة (ج) من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة بنها ومتابعة ممشى النيل بمنطقة معدية بطا، حيث تتم الآن أعمال السور الخرساني على نهر النيل، ووجه بدفع الأعمال وإنشاء مدخل خاص للمعدية للتيسير علي المواطنين، كما يتم أعمال بلاط الإنترلوك في المرحلة (ج) وأعمال تكسية الحوائط بالرخام، وفي هذا الإطار تفقد الهجان الممشى في المنطقة الفاصلة ما بين المرحلة (ج) والمرحلة (د) عند نادي ضباط الشرطة، حيث تم الانتهاء من تمهيدها بالكامل وجاري أعمال الحفر لإنشاء السور وتدبيشه.

كما تابع الهجان، أعمال زراعة أشجار الأكاسيا بالممشى، موجها بالاهتمام بها وريها بإنتظام واستكمال أعمال الزراعة بالممشى بالكامل في المناطق التي تم الانتهاء منها.

كما وجه بسرعة البدء في تجهيز المرحلة (د) وإزالة أي معوقات والتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرسومات الهندسية اللازمة حتى يتم البدء فورا في أعمال التنفيذ للانتهاء من المشروع بالكامل، موجها بإستغلال أقصى ما يمكن من مساحات لإقامة مشروعات عربات طعام ومشروبات للشباب للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب وإيجاد موارد للمحافظة.

وجدير بالذكر، أن الممشى يبلغ طوله 1850م بداية من كوبري كفر الجزار حتى نهاية منطقة الأندية، وقد تم الانتهاء من المرحلة (أ و ب ) بطول 850 م بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه، وحاليا يتم العمل فى المرحلة (ج) بداية من أمام مجلس مدينة بنها إنتهاءً بنادي الشرطة بطول 450م بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، والذي أوشك على الانتهاء وجاري التجهيز والإعداد للمرحلة (د) والتي تمتد من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 550 م، ويتم تنفيذ الممشى من قبل المحافظة ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذي لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ،ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده باستراحات للمواطنين للإستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن إقامة تنفيذ بعض المشروعات لتوفير فرص عمل جادة للشباب.

واستكمل الهجان، الجولة بتفقد ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية، لدفع الأعمال للإنتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة، وتفقد أيضا أعمال تطوير مدخل بنها القبلي حيث يتم تطوير الحديقة الموجودة بالمدخل لتحويلها إلى مسطحات خضراء بشكل جمالي وحضاري ذات طابع مميز، بالإضافة إلى إنشاء نافورة وشعار للمحافظة لتكون واجهة لكل المارين بالطريق الزراعي.