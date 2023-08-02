الأمن الروسي يعتقل مواطن حاول الانضمام للجيش الأوكراني

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مواطنًا روسيًا من سكان مقاطعة تامبوف الروسية حاول مغادرة البلاد؛ بهدف الانضمام إلى الجيش الأوكراني للقتال ضد القوات المسلحة الروسية.

وذكر بيان للأمن الروسي اليوم الأربعاء:"لقد احبطنا نشاطا غير قانوني لمواطن روسي من سكان مقاطعة تامبوف، كان يعتزم خيانة الوطن عبر الانتقال إلى صف العدو".

وأضاف البيان:"أن المعتقل كان يرغب في الالتحاق بصفوف القوات المسلحة الأوكرانية، حيث أجرى اتصالات عبر الإنترنت مع ممثلي تشكيل قومي أوكراني يقوم بتعبئة وإعداد المتطوعين من مواطني روسيا للمشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات المسلحة الروسية".

وأوضح أن المواطن المعتقل قام بدراسة أدبيات متخصصة في الطب العسكري والتحصينات الميدانية والأسلحة والمعدات العسكرية خلال الفترة أبريل ــ يونيو 2023، لافتا إلى أنه حاول السفر إلى أوكرانيا عبر تركيا قبل أن يتم توقيفه من قبل الأمن الروسي.

