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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الصيني يعزي نظيره الباكستاني في ضحايا الهجوم الانتحاري

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
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بعث الرئيس الصيني شي جين بينج برقية تعزية إلى نظيره الباكستاني عارف علوي في الهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعا سياسيا في إقليم خيبر باختونخوا الباكستاني.
وقال شي - في رسالته، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية - إنه صُدم عندما علم بالهجوم الانتحاري الذي تسبب في خسائر فادحة.
ونيابة عن الصين حكومة وشعبا، أعرب شي عن حزنه العميق على ضحايا الهجوم، وقدم تعازيه للأسر المكلومة والمصابين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية.
وشدد شي على أن الصين تعارض جميع أشكال الإرهاب وتدين الهجوم بشدة، وتعهد أيضا بأن تواصل الصين دعمها القوي لباكستان في تعزيز خطة عملها الوطنية لمكافحة الإرهاب والعمل المشترك على حماية السلام والأمن في المنطقة والعالم.
كما قدم رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج تعازيه إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في ضحايا الهجوم.
 

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