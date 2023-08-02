بابا الفاتيكان يغادر روما متوجها إلى البرتغال بمناسبة الايام العالمية للشباب

غادر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس (86 عاما) العاصمة الإيطالية /روما/ متوجها إلى مدينة "لشبونة" في البرتغال حيث ينتظره مليون مصلي من أكثر من 200 دولة للمشاركة في النسخة الـ 16 للأيام العالمية للشباب التي تعتبر أكبر لقاء كاثوليكي دولي.

وذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم /الأربعاء/ أن طائرة البابا فرنسيس اقلعت من روما في الصباح الباكر حيث من المقرر أن تصل الساعة 10 صباحا (حسب التوقيت المحلي للبلاد) (9 صباحا بتوقيت جرينتش) إلى مطار لشبونة العسكري وتبدأ زيارة البابا فرنسيس من اليوم /الاربعاء/ (2 اغسطس الجاري) وتستمر حتى الاحد المقبل (6 اغسطس الجاري).

وأضافت القناة أن الرئيس البرتغالي المحافظ "مارسيلو ريبيلو دي سوزا" سيتقبل البابا فرنسيس لدى وصوله إلى البلادـ كما سيجريان جلسة مباحثات بعد ذلك في قصر بيليم (المقر الرئاسي الحالي لرئيس البرتغال أعلى منصب في البرتغال).

وافادت القناة أنه تم نشر نحو 16 الف عنصر من الشرطة والخدمات الطبية في البرتغال بهذه المناسبة وسيتم إغلاق العديد من الطرق ومحطات المترو، مما يمثل تحديا لهذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 550 الف نسمة والتي ترحب بالفعل بالعديد من السياح خلال فترة الصيف.

وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قد زار أول أمس /الاثنين/ كنيسة القديسة مريم الكبرى في روما، حيث رفع الصلاة عاهدا بزيارته إلى العاصمة البرتغالية لشبونة بمناسبة الأيام العالمية للشباب ومعه المشاركين من الشباب، إلى السيدة العذراء مريم، وذلك كعادته قبل توجه إلى السفر خارج الأراضى الإيطالية.

يذكر أن هذه المشاركة تعد المرة الرابعة التى يترأس فيها البابا فرنسيس هذا الاحتفال العالمي، بعد في "ريو دى جانيرو" عام 2013 و"كراكوفيا" عام 2016 و"بنما" عام 2019.

