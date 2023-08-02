الثانوية العامة 2023.. الأول علمي رياضيات بأبوزنيمة: قدرت أسعد أهلي

سادت حالة من الفرحة والسعادة في أرجاء مدينة أبوزنيمة التابعة لمحافظة جنوب سيناء، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، وحصول الطالب فايز محمد سالم حميد، مدرسة أبوزنيمة الثانوية المشتركة، على المركز الأول (علمي رياضيات) بنسبة 88%، على مستوى إدارة أبوزنيمة التعليمية.

وشاركت "البوابة نيوز"، أوائل الشهادة الثانوية لهذا العام على مستوى مدينة أبوزنيمة، فرحتهم والتقت بالطالب الأول علمي رياضيات للحديث عن سر تفوقه وأمنياته.

يقول فايز محمد سالم حميد: “الحمد لله ثقتي فالله كبيرة وكنت واثق من النجاح لان لكل مجتهد نصيب واهم شي اني أدخلت البهجة والسعادة لأهلى”.

وأرجع "فايز" عوامل تفوقه إلى عدة عوامل منها: توفيق الله سبحانه وتعالى وطاعة الله وبره لأسرتها، وضرورة أن يكون للطالب هدف يسعى للوصول إليه والأسرة تسهم وتشجع على تحقيق هذا الهدف، كما كان حريصا على تنظيم الوقت والمذاكرة أولا بأول من بداية الدراسة وتقسيم اليوم على مذاكرة جميع المواد، بجانب المحافظة على الصلاة.

ووجه فايز كل الشكر والتقدير لإدارة مدرسة أبوزنيمة الثانوية وجميع العاملين بها وعلى رأسهم عادل مرتضى مدير المدرسة، والمعلمين الذين يدين لهم بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى .

وأهدى "فايز" تفوقه إلى أسرته، معللا بأن توفير المناخ المناسب في البيت للمذاكرة كان السبب الرئيسي في تفوقه، إضافة إلى تشجيع أسرته له وحثه على الاجتهاد والتفوق، وكذلك كل إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، الذين كانوا يبذلون معه جهدًا كبيرًا، ويدين لهم بالفضل بعد الله -سبحانه وتعالى-، متمنيا أن يلتحق بكلية الهندسة.

كان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022/2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%

كما هنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

وتمثلت أبرز تصريحات وزير التعليم فى الآتي:

لم يحصل أى طالب على مجموع 100% بنتيجة الثانوية العامة 2023

تقدم للامتحان 763206 طلاب وطالبات حضر منهم 759676

نسبة النجاح للبنين 80.6٪، والبنات 77٪ والنسبة العامة للنجاح 78.8٪

نسبة النجاح بالمدارس الحكومية 84٪ ومدارس اللغات 70٪

نسبة النجاح للبنين في الثانوية أكثر من البنات.. و118 ألف طالب لديهم دور ثان

امتحانات الثانوية العامة كانت مهمة شاقة للغاية

812 طالبا ارتكبوا مخالفات فى الامتحانات

عدد الملاحظين المخالفين 199 ملاحظ تم إحالتهم للشئون القانونية

شرائح ومجاميع الثانوية العامة متزنة

رسوب 42 ألفا و348 طالبا بالامتحانات