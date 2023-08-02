تعرف على أهم فوائد الفراولة للوقاية من الأمراض الخطيرة

أفادت دراسة حديثة بأن تناول الفراولة يوميا قد يحسن الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن، فضلا عن خفض ضغط الدم، وزيادة القدرة المضادة للأكسدة، وتضاف هذه الدراسة لنتائج الأبحاث السابقة التي أكدت الفوائد الصحية القلبية الوعائية والاستقلابية والمعرفية لاستهلاك الفراولة.

وبحسب "سكاي نيوز"، قالت الدكتورة شيرين هوشماند، الباحثة الرئيسية في الدراسة، والأستاذة في كلية التمارين الرياضية وعلوم التغذية بجامعة سان دييغو بكاليفورنيا: إن المشاركين الذين استهلكوا قرابة 26 جراما من الفراولة أو حصتين يوميا، زادت سرعة المعالجة المعرفية لديهم بنسبة 5.2%، كما انخفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة 3.6%، وقفزت القدرة الإجمالية لمضادات الأكسدة بنسبة 10.2%، كما انخفض محيط الخصر بنسبة 1.1%.

ومن المعروف أن الفراولة تحتوي على العديد من المركبات النشطة بيولوجيا، بالإضافة إلى توفير 100% من احتياجات فيتامين "سي" اليومية.

كما ربطت تجارب سريرية سابقة بين استهلاك الفراولة والتحسينات في العديد من علامات أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك انخفاض الكوليسترول الكلي والضار وانخفاض ضغط الدم.